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Avia.pro: самолеты США могли пытаться отследить испытания российских С-500 из Черного моря

, 07:39 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: самолеты США могли пытаться отследить испытания российских С-500 из Черного моря
Самолет, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Самолеты Соединенных Штатов могли пытаться отследить испытания российских зенитных ракетных комплексов С-500 из Черного моря. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

На текущей неделе было официально заявлено об успешном тестировании систем С-500. Согласно версии, появившейся в СМИ, стрельбы, вероятно, прошли на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области.

Портал Avia.pro пишет, что в период времени, когда предположительно тестировались С-500, в северо-восточной части Черного моря фиксировались регулярные полеты американских разведывательных самолетов. Они могли пытаться отследить испытания комплексов, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, китайский сайт Baijiahao указал на то, что российские истребители Су-30 вынудили «убегать» патрульный самолет США над Черным морем.

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