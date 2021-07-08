Сайт Baijiahao: российские Су-30 вынудили «убегать» патрульный самолет США над Черным морем

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8 июля 2021, 17:22 Источник: «ПолитРоссия»

Патрульный самолет P-8 Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Российские истребители Су-30 вынудили «убегать» патрульный самолет Соединенных Штатов над Черным морем. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao поведал об инциденте с американским P-8 Poseidon, произошедшем некоторое время назад в Черноморском регионе. Самолет, двигавшийся в сторону воздушного пространства России, был обнаружен военными страны. Они в ответ подняли в небо два истребителя Су-30.

Истребители пару раз облетели P-8 Poseidon, после чего он резко сменил курс, начав отходить от границ РФ. Су-30 вынудили «убегать» самолет США, отмечается в публикации Baijiahao, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в четверг, военный эксперт Константин Сивков заявил, что Москва способна разгромить группировку НАТО, если вспыхнет локальный конфликт.

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