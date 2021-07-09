Байден заявил, что диалог с Путиным прошел хорошо

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2021, 21:57 Источник: ТАСС

Джо Байден, Фото: White House/globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Диалог между лидерами двух стран состоялся в пятницу, 9 июля.

Байден заявил, что оптимистично настроен после разговора с Путиным. По его словам, диалог с российским лидером прошел хорошо. Президент США уточнил, что они установили способы коммуникации на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, если происходящее в другой стране затрагивает интересы Вашингтона или Москвы.

Также американский президент ответил утвердительно на вопрос, будут ли последствия для Москвы со стороны Вашингтона в связи с кибератаками на США.

"Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не спонсируется государством, мы ожидаем от них действий", - добавил Байден.

Ранее в Белом доме озвучили темы, которые обсуждали президенты по телефону.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости