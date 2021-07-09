В Белом доме озвучили подробности телефонного разговора Байдена и Путина

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9 июля 2021, 20:30 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении говорится, что Байден и Путин высоко оценили совместную работу своих команд по Сирии после российско-американского саммита в Женеве, а также отметили, что встреча в Швейцарии привела «к единодушному решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии в Совете безопасности ООН».

Отмечается, что Байден обсудил с российским коллегой кибератаки с использованием «программ-вымогателей». По его словам, такие нападения якобы совершают злоумышленники, «базирующиеся в России». Он призвал Путина принять меры по предотвращению данной деятельности.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и своей жизненно важной инфраструктуры.

В Белом доме уточнили, что разговор двух лидеров продолжался около часа.

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