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Подозреваемые в убийстве президента Гаити переводчики заявили, что заказчиком был «иностранец Майк»

, 21:40 Источник: New York Times

Подозреваемые в убийстве президента Гаити переводчики заявили, что заказчиком был «иностранец Майк»
Гаити, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля сообщили, что подозреваемые в убийстве президента страны Жовенеля Моиза рассказали о заказчике преступления. После случившегося инцидента были задержаны шесть человек, среди которых два американца гаитянского происхождения.

Задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан сообщили, что заказчиком убийства президента Гаити является некий «иностранец Майк». Он говорил на нескольких языках, в том числе английском и испанском.

Ранее  Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, заявили, что не имеют отношения к инциденту, а просто выполняли роль переводчиков.

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