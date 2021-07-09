Подозреваемые в убийстве президента Гаити переводчики заявили, что заказчиком был «иностранец Майк»
9 июля 2021, 21:40Источник:
New York Times
СМИ со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля сообщили, что подозреваемые в убийстве президента страны Жовенеля Моиза рассказали о заказчике преступления. После случившегося инцидента были задержаны шесть человек, среди которых два американца гаитянского происхождения.
Задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан сообщили, что заказчиком убийства президента Гаити является некий «иностранец Майк». Он говорил на нескольких языках, в том числе английском и испанском.
Ранее Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, заявили, что не имеют отношения к инциденту, а просто выполняли роль переводчиков.
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