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Далай-лама назвал «возрождение древнеиндийской мысли» своим новым обязательством перед миром

, 19:29 Источник: фонд "Сохраним Тибет"

Далай-лама назвал «возрождение древнеиндийской мысли» своим новым обязательством перед миром
Далай-лама XIV, Фото: соцсети

Далай-лама XIV рассказал о взятом на себя обязательстве перед миром после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, он хотел бы внедрить древнеиндийское знание в современную систему образования.

«Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание», - высказал он.

Далай-лама XIV отметил, что его новое обязательство - возродить древнеиндийскую мысль, а действовать при этом в «секулярном ключе». Он хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня в Индии, учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), медитативные практики - шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию). Буддийский духовный лидер считает, что это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, который сложился в мировом подходе к образованию, а также научит людей «гигиене эмоций», достижению «покоя ума» и приведет к «оздоровлению и счастью».

Кроме того, он сравнил сложности внедрения принципов сострадания и ненасилия в повседневную реальность с деятельностью Махатмы Ганди и врачей, которые «окружают заботой и любовью пациентов, жертвуют собой ради них в борьбе с коронавирусом».

Ранее сообщалось, что Далай-лама XIV сделал прививку против новой коронавирусной инфекции. 

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