Далай-лама сделал прививку от коронавируса

Духовный лидер последователей тибетского буддизма 85-летний Далай-лама XIV сделал прививку против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в его пресс-службе в субботу, 6 марта.
Далай-ламаввел первую дозу вакцины от коронавируса в Зональной больнице в городе Дхарамсала в Индии.
«По словам моего надежного друга, включая врача, следует сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Поэтому вы также должны принять эту инъекцию для большей пользы. Это очень важно, поэтому я принял это», - отметил духовный лидер.
Он призывает людей набраться смелости и пройти вакцинацию.
В Индии одобрено экстренное использование только двух препаратов - Covishield и вакцины местной разработки Covaxin.
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