Далай-лама сделал прививку от коронавируса

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6 марта 2021, 11:37

Далай-лама XIV, фото: Dalai Lama/Globallookpress.com

Духовный лидер последователей тибетского буддизма 85-летний Далай-лама XIV сделал прививку против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в его пресс-службе в субботу, 6 марта.

Далай-лама ввел первую дозу вакцины от коронавируса в Зональной больнице в городе Дхарамсала в Индии.

«По словам моего надежного друга, включая врача, следует сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Поэтому вы также должны принять эту инъекцию для большей пользы. Это очень важно, поэтому я принял это», - отметил духовный лидер.

Он призывает людей набраться смелости и пройти вакцинацию.

В Индии одобрено экстренное использование только двух препаратов - Covishield и вакцины местной разработки Covaxin.