Глава дипмиссии Евросоюза Боррель прокомментировал возможность переговоров стран ЕС с РФ по «Северному потоку — 2»

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9 июля 2021, 09:57

Жозеф Боррель, фото: Тwitter.com

Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний никому не запрещены ни одним санкционным режимом Европейского союза. Польский евродепутат Косма Злотовский, ссылаясь на свой источник, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с представителями России по поводу строительства «Северного потока — 2», и голландские власти скрыли эту информацию.

В связи с этим Злотовский задал вопрос главе дипломатической службы Евросоюза Жозепу Боррелю.

Жозеп Боррель ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с Россией является внутриполитическим делом страны, которое Еврокомиссия не может комментировать. Он подчеркнул, что Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной,- передает RT.

«Встречи с представителями России и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», — заявил Боррель.

Боррель также подчеркнул, что антироссийские санкции касаются отдельных секторов экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что информация о завершении строительства газопровода «Северный поток— 2» - «слухи».

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