Премьер Украины Шмыгаль считает сообщения о завершении строительства «Северного потока — 2» «слухами»

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9 июля 2021, 07:01 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что информация о завершении строительства газопровода «Северный поток— 2» - «слухи». Шмыгаль на пресс-конференции в Вильнюсе выразил сомнения в завершении строительства трубопровода, по которому российский газ пойдёт напрямую из России в Германию.

Украинский премьер сказал, что «слухи о том, что "Северный поток — 2" завершен, или будет завершен, сейчас беспочвенны, и вопрос "Северного потока — 2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Украины и Литвы), европейских партнеров».

Шмыгаль выразил мнение, что украинские власти смогут «экономически с партнерами договориться о взаимозамещении определенных экономических потерь». Украинский премьер подчеркнул, что «Северный поток— 2» - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности нескольких европейских стран.

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