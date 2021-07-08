Премьер Испании не стал утверждать, что полет российских самолетов у границ Литвы был «умышленной провокацией»

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8 июля 2021, 19:17 Источник: ТАСС

Педро Санчес, фото: Pool Moncloa/Fernando Calvo/ globallookpress.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал полет двух российских истребителей Су-24 в воздушном пространстве у границ Литвы во время пресс-конференции с президентом республики Гитанасом Науседой на базе НАТО в городе Шяуляй.

«Не знаю, была ли это умышленная провокация со стороны России, у нас нет информации, поэтому я не берусь ничего говорить в этой связи», - высказал он.

При этом Санчес отметил, что этот инцидент показал важность миссии НАТО.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за сигнала тревоги. Службами слежения над Балтийским морем были зафиксированы два воздушных судна, предположительно российские истребители Су-24.

Кроме того, Минобороны РФ подтвердило плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря.

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