Пресс-конференцию премьера Испании и президента Литвы на базе НАТО в городе Шяуляй прервали из-за неизвестных самолетов в небе

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8 июля 2021, 16:39 Источник: ТАСС

Гитанас Науседа и Педро Санчес, фото: Pool Moncloa/Fernando Calvo/ globallookpress.com

В четверг, 8 июля, пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в литовском городе Шяуляй была прервана из-за сигнала тревоги. Отмечается, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем были зафиксированы два воздушных судна, предположительно российских.

По данным местных СМИ, к участникам пресс-конференции подошел представитель размещенного на базе испанского контингента и что-то сообщил. После его слов Неуседа и Санчес переглянулись и закончили выступление.

«В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому для опознания была задействована воздушная полиция», - пояснил пресс-офицер вооруженных сил капитан Андрюс Дилда.

Однако после вылета истребителей на перехват якобы российских самолетов пресс-конференция продолжилась. Отмечается, что контроль в небе балтийских стран, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что в четверг два российских Су-24 провели плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря.

«… полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», - пояснили в ведомстве.

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