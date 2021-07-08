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Александр Ходаковский допустил возможность признания Россией независимости республик Донбасса

, 14:55

Александр Ходаковский допустил возможность признания Россией независимости республик Донбасса
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», допустил возможность признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу Ходаковский высказался в разговоре с авторами YouTube-канала PolitWera.

По словам экс-комбрига, в настоящий момент «созревает ситуация», предполагающая более активные шаги Москвы на украинском направлении. Россия может признать ДНР и ЛНР, полагает Александр Ходаковский. Он отметил, что такое решение руководства РФ помогло бы прекратить вооруженный конфликт в Донбассе, поскольку избавило бы республики от «вечной угрозы» со стороны Киева.

Как сообщалось ранее в четверг, украинский генерал Игорь Романенко заявил, что Россия может «напасть» на страну в конце лета или в начале осени.

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