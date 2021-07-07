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, 21:26 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Даже если Украина проведет реформы, гарантии вступления страны в НАТО у Киева нет. Специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что реформы для Украины важны, но их выполнения недостаточно.

Джеймс Аппатурай раскрыл, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению.

"Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", — сказал спецпредставитель генсека НАТО на пресс-конференции в Вильнюсе.

Бывший американский посол Джон Хербст сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, когда перед последним саммитом НАТО затронул тему членства Украины в военно-политическом блоке.

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