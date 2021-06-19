Экс-посол США Хербст заявил, что Зеленский допустил ошибку в отношении НАТО

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19 июня 2021, 17:32

Владимир Зеленский, фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил ошибку, когда перед последним саммитом НАТО затронул тему членства Украины в военно-политическом блоке. Такое заявление на одном из YouTube каналов сделал бывший американский посол Джон Хербст.

Следует подчеркнуть, что лидеры Североатлантического альянса встретились в начале текущей недели. По их мнению, Грузия и Украина вправе претендовать на членство в НАТО. При этом они отметили, что в этих странах власти и далее должны реализовывать реформы.

Через некоторое время украинский президент заявил, что его страна вправе стать полноправным членом данного военно-политического блока, подчеркнув, что в отношениях с альянсом Киев придерживается политики желанного гостя, пишет РИА Новости.

Хербст добавил, что на сегодняшний день НАТО “не готова работать над конкретными шагами” в сторону вступления Украины в альянс.

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