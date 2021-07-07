Талибы возьмут власть в Афганистане через шесть месяцев или раньше

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7 июля 2021, 17:47

В новом докладе ЦРУ по Афганистану сказано, что талибы возьмут власть в стране через шесть месяцев. По самому пессимистичному прогнозу это произойдёт уже этой осенью. Чем это угрожает России?



Есть ещё более мрачный прогноз, где правительственным силам отводят всего три месяца на сопротивление. Действия талибов ломают все прогнозы американских аналитиков на фоне панического бегства американских войск. Сейчас американцы озабочены, как следует организовать эвакуацию из Кабула тех своих марионеток, которые долгие годы служили оккупационным войскам верой и правдой. Пока речь идёт о том, что хорошо бы попытаться заранее вывезти вместе с войсками хотя бы ещё 20 тыс. граждан Афганистана. По крайней мере, именно эта цифра фигурирует в законопроекте члена палаты представителей от Массачусетса Сета Мултона. «С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, но осталась ещё масса способов её позорно проиграть», – заявил он в комментарии The Wall Street Journal.



Американская пресса пишет, что после вывода войск 4 июля из крупнейшей авиабазы в Баграме в стране останется не более 650 солдат и офицеров армии США. Их задача оборонять посольство США в Кабуле и аэропорт.



По подсчётам ООН, имеющей в Афганистане специальное представительство, «Талибан» (запрещённое в РФ) на данный момент контролирует не менее 50–70% территории дотла разорённой войной страны. Афганские солдаты и даже спецназ сегодня массово сдаются в плен талибам. А те за покорность и измену присяге тут же выплачивают добровольно сложившим оружие жалованье, которое правительство в Кабуле своей уставшей воевать армии задерживает уже несколько месяцев. Неиссякаемый источник доходов талибов - героин.



В последние дни ожесточённые бои идут уже в трёх часах езды от столицы Таджикистана Душанбе. И всего в 70 км от 201‑й военной базы Вооружённых сил РФ. А это крупнейший военный объект России за рубежом. Поэтому с приближением талибов к Пянджу его боевые возможности решено резко повысить. Основную тяжесть весьма возможных боёв у границ с Афганистаном при поддержке киргизской, узбекской и таджикской армий возьмут на себя наши Воздушно-космические силы, Силы специальных операций и 201‑я военная база. Лучше воевать у Баграма, чем у Волгограда.



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