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Портал Avia.pro: разведывательные самолеты США и Израиля шпионят за российскими военными базами в Сирии

, 15:31 Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: разведывательные самолеты США и Израиля шпионят за российскими военными базами в Сирии
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Разведывательные самолеты Соединенных Штатов и Израиля шпионят за российскими военными базами, расположенными в Сирии. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт Avia.pro, сирийские военные опубликовали информацию, из которой следует, что израильтяне и американцы не только отслеживают прибытие грузовых бортов из Ирана в арабскую республику, но и шпионят за объектами армии РФ, размещенными на территории страны. Портал отмечает, что разведывательные самолеты следят, в частности, за базами в Хмеймиме и Тартусе.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Перенджиев допустил реализацию сценария, при котором в Крым могут проникнуть боевые пловцы НАТО.

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