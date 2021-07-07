Портал Avia.pro: разведывательные самолеты США и Израиля шпионят за российскими военными базами в Сирии

Разведывательные самолеты Соединенных Штатов и Израиля шпионят за российскими военными базами, расположенными в Сирии. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.
Как пишет сайт Avia.pro, сирийские военные опубликовали информацию, из которой следует, что израильтяне и американцы не только отслеживают прибытие грузовых бортов из Ирана в арабскую республику, но и шпионят за объектами армии РФ, размещенными на территории страны. Портал отмечает, что разведывательные самолеты следят, в частности, за базами в Хмеймиме и Тартусе.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Перенджиев допустил реализацию сценария, при котором в Крым могут проникнуть боевые пловцы НАТО.
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