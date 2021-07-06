Военный эксперт из США Рик Розофф об учениях НАТО в Черном море: силы альянса отрепетировали атаки на боевые корабли России

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6 июля 2021, 10:25 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет, Christophe Gateau / globallookpress.com

Силы Североатлантического альянса отрепетировали атаки на российские боевые корабли. Так учения НАТО в Черном море прокомментировал Рик Розофф, военный эксперт из Соединенных Штатов.

В настоящий момент в Черном море проходят маневры Sea Breeze 2021. Как отметил Розофф, на прошлой неделе западный блок провел в акватории еще одни учения. В ходе них турецкие истребители F-16 имитировали удары по фрегату, входящему в состав флота страны, а также по итальянскому и румынскому судам. Параллельно с этим греческие и румынские самолеты совершали действия, направленные на зачистку авиационных групп предполагаемого противника.

Согласно точке зрения американского аналитика, данная тренировка была организована в рамках подготовки вооруженного конфликта с Россией в Черном море. Рик Розофф указал на то, что силы НАТО отрепетировали атаки на боевые корабли РФ.

Как сообщалось ранее во вторник, издание Business Insider написало, что российская авиация отработала учебное бомбометание недалеко от кораблей альянса, привлеченных к Sea Breeze 2021.

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