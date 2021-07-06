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Business Insider: авиация России отработала учебное бомбометание недалеко от кораблей НАТО, задействованных в Sea Breeze 2021

, 08:18 Источник: «ПолитРоссия»

Business Insider: авиация России отработала учебное бомбометание недалеко от кораблей НАТО, задействованных в Sea Breeze 2021
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская авиация отработала учебное бомбометание недалеко от кораблей Североатлантического альянса, которые привлечены к учениям Sea Breeze 2021. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание Business Insider пишет, что некоторое время назад истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М Черноморского флота РФ совместно с самолетами Су-27 и Су-34 Южного военного округа отработали ракетно-бомбовые удары по судам условного противника в акватории Черного моря. В процитированной публикации, пересказанной порталом «ПолитРоссия», отмечается, что учения состоялись недалеко от кораблей НАТО, задействованных в маневрах Sea Breeze 2021.

К Sea Breeze 2021 привлекли в общей сложности порядка пяти тысяч военнослужащих, 32 судна и 40 самолетов. Учения продлятся до 10 июля.

Ранее во вторник сайт Avia.pro спрогнозировал, что российские военные оперативно нанесут удары по украинским силам в случае их атаки против кораблей РФ у крымского побережья.

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