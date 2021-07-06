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НАТО подняло в небо боевую авиацию из-за приближения истребителей России к району нахождения HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье

, 07:25 Источник: Аvia.pro

НАТО подняло в небо боевую авиацию из-за приближения истребителей России к району нахождения HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс поднял в небо боевую авиацию из-за приближения российских истребителей к району нахождения британского корабля HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, некоторое время назад военные РФ провели очередную серию учений в восточной части Средиземного моря, «чем вызвали панику» у командования НАТО. В процитированном материале отмечается, что российские истребители приблизились к району нахождения британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Из-за этого в небо была поднята боевая авиация западного блока.

Ранее сообщалось, что американский ресурс 19FortyFive допустил реализацию сценария, при котором самолеты Ту-95 пройдут через полярный круг и сбросят бомбы на Соединенные Штаты в случае войны.

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