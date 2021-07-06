НАТО подняло в небо боевую авиацию из-за приближения истребителей России к району нахождения HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье

Североатлантический альянс поднял в небо боевую авиацию из-за приближения российских истребителей к району нахождения британского корабля HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, некоторое время назад военные РФ провели очередную серию учений в восточной части Средиземного моря, «чем вызвали панику» у командования НАТО. В процитированном материале отмечается, что российские истребители приблизились к району нахождения британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Из-за этого в небо была поднята боевая авиация западного блока.
Ранее сообщалось, что американский ресурс 19FortyFive допустил реализацию сценария, при котором самолеты Ту-95 пройдут через полярный круг и сбросят бомбы на Соединенные Штаты в случае войны.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.