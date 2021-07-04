Сайт 19FortyFive: в случае войны российские Ту-95 могут пролететь через полярный круг и сбросить бомбы на США

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4 июля 2021, 19:46 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта российские Ту-95 могут пролететь через полярный круг и сбросить бомбы на Соединенные Штаты. Реализация данного сценария допускается в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Как пишет портал 19FortyFive, стратегические бомбардировщики Ту-95, которые начали эксплуатироваться в 1950-х годах, продолжают оставаться в строю. Причина этого заключается в том, что немногие современные самолеты способны преодолевать такие большие расстояния за столь короткое время, неся при этом огромную полезную нагрузку.

В публикации сайта, пересказанной «ПолитРоссией», в частности, констатируется, что Ту-95 может развивать скорость до 920 км/ч, являясь самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом.

Также 19FortyFive отмечает, что Ту-95 могут пролететь через полярный круг и сбросить бомбы на США, если разгорится война.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest написало, что НАТО будет не в состоянии одержать быструю и убедительную победу над Россией в случае вооруженного конфликта в Черном море.

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