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4 июля 2021, 19:02 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс не сможет одержать быструю и убедительную победу над Российской Федерацией, если разгорится военный конфликт в Черном море. Соответствующий вывод содержится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) констатировало, что за последние годы РФ значительно усилила. свой Черноморский флот. Так, оперативно-стратегическое объединение получило три модернизированных ракетных фрегата класса «Адмирал Григорович» и несколько дизельных ударных субмарин. Кроме того, Москва развернула в регионе мощную систему ПВО.

В случае начала вооруженного противостояния в Черном море оно пойдет по неприятному для НАТО сценарию, спрогнозировало NI. В публикации американского издания, пересказанной порталом «ПолитРоссия», отмечается, что западный блок не сможет одержать быструю и убедительную победу.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский ресурс Sohu высказал предположение, по которому проход британского эсминца Defender и нидерландского фрегата Evertsen в Черном море организовали Соединенные Штаты.

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