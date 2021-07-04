Версия Sohu: проход британского Defender и нидерландского Evertsen по Черному морю организовали США

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4 июля 2021, 11:35 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Проход британского эсминца Defender и нидерландского фрегата Evertsen по Черному морю организовали Соединенные Штаты. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном на страницах китайской интернет-прессы.

В среду, 23 июня, государственную границу в районе Крымского полуострова нарушил корабль Defender, что вынудило российских военных открыть предупредительный огонь. На следующий день им пришлось поднять в небо авиацию, чтобы не допустить появления в акватории РФ судна Evertsen, которое направлялось к Керченскому проливу.

Согласно предположению портала Sohu, проход эсминца и фрегата организовали США. Как пишет сайт, в Вашингтоне осознают, что у России есть фундаментальные интересы в Черном море, поэтому американцы подстрекают своих союзников по НАТО к провокационным действиям в данном регионе.

Хитрость Штатов заключается в том, чтобы оставаться в тени, используя против Москвы другие страны, говорится в публикации китайского ресурса, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Ранее в воскресенье сетевое издание Avia.pro сообщило, что после инцидентов с участием кораблей Defender и Evertsen ВКС РФ сымитировали массированный налет в Черном море.

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