Аналитики конгресса США рассказали о ситуации с военной реформой на Украине

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4 июля 2021, 15:59

Аналитики исследовательской службы конгресса США сообщили о ситуации с военной реформой на Украине.

Американские эксперты подготовили отчёт о состоянии Вооружённых сил Украины.

В документе указано, что Киев сталкивается с проблемами в реализации военной реформы, - передаёт RT. Аналитики отмечают, что к 2014 году, когда начался конфликт на юго-востоке Украины, армия страны была ослаблена. Это связано с многолетним халатным отношением к ВСУ и недофинансированием.

Сейчас с помощью США армия Украины претерпевает изменения в лучшую сторону. Украинские военные предприняли усилия по внедрению стандартов НАТО, получили помощь со стороны Альянса и Америки.

В отчёте говорится, что сейчас Киев продолжает проводить реформы, которые предусматривают борьбу с коррупцией и общественный надзор за военной сферой, модернизацию оборудования, совершенствование системы управления и повышение профессионализации ВСУ.

Но, по мнению экспертов, преобразованиям препятствуют «советское наследие Украины» и «угроза агрессии со стороны России». Конгресс США намерен выяснить потенциал ВСУ, чтобы учитывать это при разработке политики в отношении Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМС и заявил, что к концу 2023 года турецкие кораблестроители построят для военно-морских сил Украины современный корвет.

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