Зеленский пообещал военным морякам, что к концу 2023 года Турция построит для ВМС Украины военный корабль

К концу 2023 года турецкие кораблестроители построят для военно-морских сил Украины современный корвет. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье выступил в Одесской области перед военными моряками и дал такое обещание. Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМС
Украинский президент заявил, что друзья Киева в Турции "поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины". Зеленский рассказал, что первый корпус военного корабля уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях.
Президент Украины отметил, что морская авиация также получит турецкие беспилотники Bayraktar, а специалисты для их обслуживания прошли подготовку в Турции.
Зеленский заявил, что корабельный ракетный комплекс "Нептун" успешно прошел государственные испытания и уже в этом году поступит на вооружение ВМС Украины.
Два года назад экс-глава СНБУ Украины Александр Турчинов грозил, что "Нептун" сможет уничтожить Крымский мост и поразить любые российские военные корабли.
Глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев раскрыл на днях, что разработка комплекса крылатых ракет "Нептун" обошлась примерно в $40 млн.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости