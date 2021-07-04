Зеленский пообещал военным морякам, что к концу 2023 года Турция построит для ВМС Украины военный корабль

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4 июля 2021, 15:28 Источник: РБК

фото с сайта президента Украины

К концу 2023 года турецкие кораблестроители построят для военно-морских сил Украины современный корвет. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье выступил в Одесской области перед военными моряками и дал такое обещание. Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМС

Украинский президент заявил, что друзья Киева в Турции "поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины". Зеленский рассказал, что первый корпус военного корабля уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях.

Президент Украины отметил, что морская авиация также получит турецкие беспилотники Bayraktar, а специалисты для их обслуживания прошли подготовку в Турции.

Зеленский заявил, что корабельный ракетный комплекс "Нептун" успешно прошел государственные испытания и уже в этом году поступит на вооружение ВМС Украины.

Два года назад экс-глава СНБУ Украины Александр Турчинов грозил, что "Нептун" сможет уничтожить Крымский мост и поразить любые российские военные корабли.

Глава конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев раскрыл на днях, что разработка комплекса крылатых ракет "Нептун" обошлась примерно в $40 млн.

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