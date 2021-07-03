Гендиректор украинского ГККБ «Луч» Олег Коростелев раскрыл стоимость РК «Нептун» для «уничтожения» Крымского моста

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3 июля 2021, 12:00 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Порядка 40 миллионов долларов США потребуется на разработку украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», крылатой ракеты, которой киевские власти угрожают Крыму.

В Киеве говорят, что «Нептун» может стать фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях и способен уничтожить Крымский мост. Портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ «Луч» Олега Коростелева назвал стоимость разработки крылатой ракеты «Нептун». В эту сумму входит создание полного ракетного комплекса, в том числе средства связи, машины и ракеты.

Вес крылатой ракета Р-360 комплекса - 870 килограммов, она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

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