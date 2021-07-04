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Baijiahao о проходе кораблей Defender и Evertsen: «России приходится иметь дело со стаей злых волков под предводительством США»

, 15:24 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao о проходе кораблей Defender и Evertsen: «России приходится иметь дело со стаей злых волков под предводительством США»
Корабль, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

В китайском интернет-сегменте появился новый материал, посвященный произошедшим на прошлой неделе инцидентам с участием британского эсминца Defender и нидерландского фрегата Evertsen в Черном море.

В среду, 23 июня, границу Крыма нарушил корабль Defender, что вынудило силы РФ открыть предупредительный огонь. На следующий день им пришлось поднять в воздух боевую авиацию, чтобы не допустить появления в российских водах судна Evertsen, которое направлялось к Керченскому проливу.

Портал Baijiahao, комментируя проход Defender и Evertsen по Черному морю, констатировал, что «России приходится иметь дело со стаей злых волков под предводительством США», обладающими значительными финансовыми и политическими ресурсами.

При этом в публикации Baijiahao, пересказанной изданием «ПолитРоссия», указывается на то, что поддержку Москве может оказать Китай. Портал пишет, что власти КНР внимательно следят за развитием ситуации в Черноморском регионе. Пекин готов помочь столкнувшейся с давлением Запада РФ, если это потребуется, отметили авторы Baijiahao.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сайт Sohu выдвинул версию, согласно которой проход кораблей Defender и Evertsen организовал Вашингтон.

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