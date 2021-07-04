В Винницкой обладминистрации назвали причину смерти украинца через несколько часов после прививки вакциной Pfizer

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4 июля 2021, 11:41

фото: Alejandro MartÃNez VÃLez/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В пресс-службе департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщили, что на Украине спустя четыре с половиной часа после прививки против новой коронавирусной инфекции скончался 47-летний мужчина, сделавший вакцину Pfizer.

Инцидент произошел 2 июля.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что у мужчины не было хронических заболеваний. Кроме того, медики не обнаружили у него признаков анафилаксии, шока или тромбоза.

Ранее сообщалось, что житель Винницкой области сделал прививку в 13.45, а почувствовал себя плохо около пяти часов вечера. У него появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Родственники вызвали бригаду скорой помощи.

В Минздраве Украины уточнили, что вместе с мужчиной прививались еще пятеро пациентов, им сделали прививку из одного флакона. Их состояние удовлетворительное.

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