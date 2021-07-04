Аргументы Недели В мире 13+

В Винницкой обладминистрации назвали причину смерти украинца через несколько часов после прививки вакциной Pfizer

, 11:41

В Винницкой обладминистрации назвали причину смерти украинца через несколько часов после прививки вакциной Pfizer
фото: Alejandro MartÃNez VÃLez/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В пресс-службе департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщили, что на Украине спустя четыре с половиной часа после прививки против новой коронавирусной инфекции скончался 47-летний мужчина, сделавший вакцину Pfizer.

Инцидент произошел 2 июля.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что у мужчины не было хронических заболеваний. Кроме того, медики не обнаружили у него признаков анафилаксии, шока или тромбоза.

Ранее сообщалось, что житель Винницкой области сделал прививку в 13.45, а почувствовал себя плохо около пяти часов вечера. У него появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Родственники вызвали бригаду скорой помощи.

В Минздраве Украины уточнили, что вместе с мужчиной прививались еще пятеро пациентов, им сделали прививку из одного флакона. Их состояние удовлетворительное.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Глава «Мираторга» заявил, что сокращение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит повысить зарплаты россиян

Глава «Мираторга» заявил, что сокращение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит повысить зарплаты россиян

Президент «Мираторга» Виктор Линник рассказал, как можно увеличить заработную плату россиян. По его словам, этому может способствовать сокращение квоты на привлечение иностранных рабочих.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью