В Винницкой обладминистрации назвали причину смерти украинца через несколько часов после прививки вакциной Pfizer

В пресс-службе департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщили, что на Украине спустя четыре с половиной часа после прививки против новой коронавирусной инфекции скончался 47-летний мужчина, сделавший вакцину Pfizer.
Инцидент произошел 2 июля.
«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что у мужчины не было хронических заболеваний. Кроме того, медики не обнаружили у него признаков анафилаксии, шока или тромбоза.
Ранее сообщалось, что житель Винницкой области сделал прививку в 13.45, а почувствовал себя плохо около пяти часов вечера. У него появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Родственники вызвали бригаду скорой помощи.
В Минздраве Украины уточнили, что вместе с мужчиной прививались еще пятеро пациентов, им сделали прививку из одного флакона. Их состояние удовлетворительное.
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