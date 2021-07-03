В Винницкой области Украины после прививки вакциной Pfizer умер 47-летний мужчина

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3 июля 2021, 09:13 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

На Украине в пятницу, 2 июля, вечером умер мужчина, которому в этот день сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. О смерти 47-летнего жителя Винницкой области после вакцинации препаратом Pfizer сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

Смерть мужчины была зафиксирована в 18:02, и информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины. В ведомстве сообщили, что мужчине поставила прививку от ковида мобильная бригада в 13:45 пятницы. В течение часа после прививки мужчина чувствовал себя нормально.

Дома ему стало плохо примерно в пять часов вечера, появились жалобы на тошноту. Мужчина потерял сознание. Родственники вызвали бригаду "скорой". Медики провели реанимационные мероприятия, но жизнь спасти не удалось. В Минздраве Украины отметили, что вместе с мужчиной прививались еще пятеро пациентов, им сделали прививку из одного флакона. Их состояние удовлетворительное.

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