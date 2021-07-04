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NI: Россия с помощью вооруженных «Кинжалами» МиГ-31К может создать в Средиземноморье опасный для НАТО плацдарм для быстрых атак

, 10:58 Источник: «ПолитРоссия»

NI: Россия с помощью вооруженных «Кинжалами» МиГ-31К может создать в Средиземноморье опасный для НАТО плацдарм для быстрых атак
Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация с помощью истребителей МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», может создать в Средиземноморье плацдарм для быстрых атак, представляющий опасность для Североатлантического альянса. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) напоминает, что в конце прошлого месяца Россия перебросила в Сирию два МиГ-31К, являющихся носителями «Кинжалов». Траектория данного снаряда непредсказуема по причине его маневрирования в полете, поэтому боеприпас трудно перехватить. Кроме того, технические характеристики ракет позволяют им наносить высокоточные удары по таким сложным целям, как движущиеся корабли.

В публикации NI, пересказанной сайтом «ПолитРоссия», говорится, что Москва может создать в Средиземноморье с помощью МиГ-31К опасный для НАТО плацдарм для быстрых атак. Констатируется, что авиация, оснащенная гиперзвуковыми «Кинжалами», способна осуществлять молниеносные удары по наземным и надводным силам западного блока в регионе.

Американское издание полагает, что риски, которые несут для альянса МиГ-31К с «Кинжалами», вероятно, вынудят НАТО развернуть в Средиземноморье более мощные оборонительные средства. В числе них корабли с системами ПРО Aegis.

Ранее сегодня портал Avia.pro сообщил, что после происшествий с иностранными судами Defender и Evertsen российские ВКС сымитировали массированный налет в Черном море.

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