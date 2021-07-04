Байден сомневается, что русские хакеры совершили кибератаки на 200 американских компаний

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4 июля 2021, 10:31

Джо Байден, фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал хакерскую атаку с помощью вируса-вымогателя, совершённую группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы из РФ. Пострадали данные не менее 200 американских компаний.

«Мы не уверены, что это русские ... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», - цитирует слова президента агентство Bloomberg.

Отмечается, что интернет-мошенники, совершившие по меньшей мере на 200 американских компаний хакерские атаки, требуют выкуп в размере 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут предупреждать Россию о хакерских ударах.

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