Трамп заявил, что «остановил» «Северный поток-2», но остается в «очень хороших отношениях» с Путиным

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4 июля 2021, 07:59 Источник: ТАСС

Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось серьезно затруднить строительство российского трубопровода «Северный поток-2», а действующий глава государства Джо Байден не препятствует реализации проекта.

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL [из Канады в США]. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу … И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод», - высказал он.

Трамп отметил, что «Северный поток-2» являлся «самым главным источником дохода для России», а он смог остановить его строительство. При этом экс-президент добавил, что этот парень, имея в виду Байдена, «немедленно дал реализации проекта зеленый свет».

«"Трамп был столь дружелюбен по отношению к России, Трамп работал на Россию". Вы знаете, они говорят это снова и снова в лживых СМИ ... Я обличил газопровод, я остановил газопровод в Европу», - продолжил он.

Кроме того, бывший американский лидер подчеркнул, что у него были и есть «очень - очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп выразил мнение, что Байден доведет экономическую ситуацию в США до «разваленного состояния».

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