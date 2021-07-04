Трамп заявил, что «остановил» «Северный поток-2», но остается в «очень хороших отношениях» с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось серьезно затруднить строительство российского трубопровода «Северный поток-2», а действующий глава государства Джо Байден не препятствует реализации проекта.
«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL [из Канады в США]. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу … И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод», - высказал он.
Трамп отметил, что «Северный поток-2» являлся «самым главным источником дохода для России», а он смог остановить его строительство. При этом экс-президент добавил, что этот парень, имея в виду Байдена, «немедленно дал реализации проекта зеленый свет».
«"Трамп был столь дружелюбен по отношению к России, Трамп работал на Россию". Вы знаете, они говорят это снова и снова в лживых СМИ ... Я обличил газопровод, я остановил газопровод в Европу», - продолжил он.
Кроме того, бывший американский лидер подчеркнул, что у него были и есть «очень - очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Трамп выразил мнение, что Байден доведет экономическую ситуацию в США до «разваленного состояния».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости