Трамп: Байден доведет американскую экономику до «разваленного состояния» из-за одобрения «российского трубопровода в Европу»

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27 июня 2021, 08:29 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден доведет экономическую ситуацию в стране до «разваленного состояния». По его словам, он остановил российский трубопровод «Северный поток-2», а действующий президент одобрил.

«Байден доведет нашу экономику до разваленного состояния. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу», - высказал Трамп.

При этом он отметил, что у него были «хорошие отношения» с Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп не поминает, зачем США защищают Германию, «которая платит Москве миллиарды долларов за трубопровод». Экс-президент добавил, что однажды сказал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: «Мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась. Она знает!». Он считает, что Вашингтон «достиг американской энергетической независимости, которой придет конец». Трамп не исключает, что США будут покупать нефть на Ближнем Востоке и в России.

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