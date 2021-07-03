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Отставной офицер США Табах: командование приказало следовавшему за Dеfender американскому кораблю не входить в воды Крыма

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Отставной офицер США Табах: командование приказало следовавшему за Dеfender американскому кораблю не входить в воды Крыма
Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Командование приказало следовавшему за эсминцем Dеfender американскому кораблю не входить в воды Крымского полуострова. Об этом в разговоре с журналистами заявил Гарри Табах, отставной офицер ВМС Соединенных Штатов украинского происхождения.

На прошлой неделе британское судно Dеfender нарушило границы России в Черном море, вынудив ее военных открыть предупредительный огонь. По словам процитированного «ПолитНавигатором» Табаха, за эсминцем следовал американский корабль. Он, в отличие от Dеfender, «развернулся и ушел», не достигнув крымской акватории, констатировал собеседник СМИ. Как отметил Гарри Табах, экипаж судна США поступил в соответствии с полученным им приказом командования.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун высказал точку зрения, согласно которой Россия готова начать Третью мировую войну ради защиты Крыма.

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