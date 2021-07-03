Washington Examiner: «российские снайперы расстреливают украинских солдат» в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2021, 19:35

Снайпер, Tech. Sgt. Peter Thompson / globallookpress.com

В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины якобы действуют российские снайперы, которые убивают участников силовой операции Киева против непризнанных ДНР и ЛНР. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание Washington Examiner подготовило репортаж из села Гранитное Донецкой области, которое находится недалеко от линии соприкосновения. В публикации говорится, что «российские снайперы расстреливают украинских солдат» в Донбассе.

Киевский военный, назвавшийся командиром подразделения оперативной безопасности Марганцом, рассказал журналисту издания, что сейчас, в период перемирия, «многие гибнут от рук снайперов». По словам Марганца, среди его сослуживцев подстрелили двух человек. Один умер, другого в результате полученного ранения парализовало ниже шеи.

Согласно официальной позиции властей Украины и стран Запада, Россия оказывает прямую военную помощь ДНР и ЛНР. В Москве подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее в субботу, Святослав Пискун, бывший украинский генпрокурор, озвучил точку зрения, по которой РФ готова начать Третью мировую войну ради защиты Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости