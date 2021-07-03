Украинский волонтер Доник выложил видео сброса бомбы дроном ВСУ на замаскированную БМП войск республик Донбасса
3 июля 2021, 16:55
Появилось видео, на котором запечатлено, как беспилотник Вооруженных сил Украины сбрасывает бомбу на замаскированную БМП войск республик Донбасса. Данную запись опубликовал на своем YouTube-канале украинский волонтер Роман Доник.
«Иногда один вылет с головой окупает ударный коптер. А он не один. В смысле вылет. Да и дрон не один», - прокомментировал выложенные им кадры Доник.
Когда и в каком районе Донбасса было сделано видео, волонтер не уточнил.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Валентин Бушанский предсказал, что президент США Джо Байден «и пальцем не пошевелит», если «русские танки двинутся через границу Украины».
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