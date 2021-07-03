Киевский политолог Бушанский: Байден «и пальцем не пошевелит», если «русские танки двинутся через границу Украины»

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3 июля 2021, 16:24

Президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден не окажет Украине реальной поддержки в случае военного конфликта между ней и Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил Валентин Бушанский, киевский политолог.

Специалист отметил, что в ходе предстоящих переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне Байден «произнесет правильные слова» – заявит о поддержке Киева. Но глава Белого дома «и пальцем не пошевелит», если «русские танки двинутся через границу Украины», спрогнозировал Бушанский.

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» аналитика, максимум, что сделает Джо Байден в случае войны, - позвонит в Кремль и предложит обсудить украинский вопрос на саммите в Рейкьявике.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона подобные утверждения отрицает.

Как сообщалось ранее в субботу, аналитик Ростислав Ищенко заявил, что украинское государство «исчезает у нас на глазах».

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