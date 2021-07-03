Политолог Ростислав Ищенко: украинское государство «исчезает у нас на глазах»

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3 июля 2021, 12:13

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украинское государство «исчезает у нас на глазах». Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, украинское государство может существовать в том случае, если за это кто-то будет «постоянно платить». Таких стран нет, отметил Ищенко.

Он назвал соседнее государство «геополитическим фантомом», который «исчезает у нас на глазах». После того, как данный процесс завершится, России, Евросоюзу и США нужно будет решать, что делать с территорией бывшей советской республики, заявил аналитик в эфире YouTube-канала PolitWera.

Ранее в субботу сообщалось, что военный аналитик Дмитрий Болтенков высказал прогноз, согласно которому на Украине в будущем могут появиться сухопутные и морские базы Североатлантического альянса.

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