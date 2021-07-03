Сайт Avia.pro: истребители США и Британии пытались помешать учениям российских МиГ-31К с «Кинжалами» над Средиземным морем

Истребители Соединенных Штатов и Великобритании пытались помешать учениям российских самолетов МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», над Средиземным морем. Такое утверждение содержится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что во время учений с участием МиГ-31К с палуб американского и британского авианосцев Dwight D. Eisenhower и HMS Queen Elizabeth поднимались истребители. В процитированной публикации говорится, что они «явно пытались помешать полетам российских боевых самолетов».
К «каким-либо серьезным инцидентам» действия авиации стран НАТО не привели, отмечает портал.
Ранее в субботу сообщалось, что военный аналитик из США Рик Розофф высказал точку зрения, согласно которой Североатлантический альянс, возможно, готовится к полноценной боевой операции против России в Арктике.
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