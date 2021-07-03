Американский военный аналитик Рик Розофф: НАТО, возможно, готовится к полноценной боевой операции против России в Арктике

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2021, 10:10 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс, возможно, готовится к полноценной боевой операции против Российской Федерации в Арктическом регионе. Соответствующую точку зрения высказал американский военный аналитик Рик Розофф.

В минувший понедельник на севере Атлантического океана начались учения НАТО Dynamic Mangoose. Розофф полагает, что они имеют большее значение для западного блока, чем стартовавшие в тот же день в Черном море маневры Sea Breeze 2021.

Специалист предположил, что Dynamic Mangoose, вероятно, являются частью подготовки альянса к полноценной боевой операции против РФ в Артике. Рик Розофф констатировал, что в этом году к учениям привлекли надводные корабли, самолеты и субмарины Соединенных Штатов, Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Франции, ФРГ и Великобритании. Первые пять из них обладают статусом арктических прибрежных государств.

Также аналитик указал на то, что в число основных задач Dynamic Mangoose вошла отработка действий против подлодок противника. Розофф отметил, что «вотчиной» субмарин РФ является Северный Ледовитый океан.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Forbes написало, что флоты НАТО и России тренируются в Средиземноморье в «потоплении друг друга».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости