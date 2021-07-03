Forbes: флоты НАТО и России тренируются в Средиземноморье в «потоплении друг друга»

Флоты Североатлантического альянса и Российской Федерации тренируются в Средиземноморье в «потоплении друг друга». На это указывается в материале, появившемся на страницах американских СМИ.
Издание Forbes пишет, что военные группировки НАТО и РФ в Средиземном море «задевают друг друга». Отмечается, что стратегические бомбардировщики Ту-22М, оснащенные противокорабельными ракетами Х-22, и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых «Кинжалов», некоторое время назад отработали условный удар по британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth.
В процитированной публикации говорится, что воздушное крыло авианосца «ответило на вызов русских». Один из истребителей F-35, базирующихся на HMS Queen Elizabeth, облетел суда РФ, в число которых попал фрегат «Адмирал Макаров». Forbes констатирует, что F-35 в случае необходимости способен потопить данный корабль с помощью планирующей бомбы с GPS-наведением.
Флоты НАТО и России тренируются в Средиземноморье в «потоплении друг друга», сделало вывод издание.
Как сообщалось ранее в субботу, американский The National Interest высказал точку зрения, согласно которой у европейского самолета Eurofighter Typhoon больше шансов уничтожить российский Су-35, если произойдет воздушный бой.
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