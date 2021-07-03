National Interest: у Eurofighter Typhoon больше шансов уничтожить российский Су-35 в случае воздушного боя между истребителями

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3 июля 2021, 08:19

Истребитель Eurofighter Typhoon, Christophe Gateau / globallookpress.com

У европейского самолета Eurofighter Typhoon больше шансов уничтожить российский Су-35 в случае воздушного боя между данными истребителями. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что технические характеристики двух самолетов похожи, однако Су-35 отстает по таким аспектам, как приборы обнаружения и интерфейсы «летчик-машина». Еще одним преимуществом Eurofighter Typhoon должна стать управляемая ракета большой дальности «воздух-воздух» MBDA Meteor. Отмечается, что этот снаряд, который, возможно, является сегодня лучшим в своем классе для поражения целей за пределами дальности видимости, в будущем появится на вооружении евро истребителей.

Резюмируя, в NI констатировали, что у Eurofighter Typhoon больше шансов уничтожить Су-35 в случае воздушного боя.

Ранее в субботу сайт Avia.pro написал, что российский сторожевой корабль «Ладный» перехватил американский эсминец Ross, пытавшийся приблизиться к водам РФ возле побережья Крыма.

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