Avia.pro: российский сторожевой корабль перехватил эсминец США Ross, пытавшийся приблизиться к водам РФ возле побережья Крыма

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3 июля 2021, 07:49 Источник: Аvia.pro

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российский сторожевой корабль «Ладный» перехватил эсминец Соединенных Штатов Ross, пытавшийся приблизиться к территориальным водам РФ возле побережья Крымского полуострова. Соответствующее утверждение высказано в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время в Черном море усилиями судна «Ладный» был перехвачен американский эсминец Ross, прибывший в акваторию для участия в учениях Украины и Североатлантического альянса Sea Breeze 2021. В процитированной публикации говорится, что корабль США пытался приблизиться к российским водам возле побережья Крыма.

Авторы сайта указали на наличие угрозы полноценного боевого столкновения между военными РФ и НАТО из-за агрессивного поведения сил, задействованных в Sea Breeze 2021.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс выдвинул версию, по которой британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen могли покинуть Черное море из-за боевых самолетов России.

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