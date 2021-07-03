Avia.pro: российский сторожевой корабль перехватил эсминец США Ross, пытавшийся приблизиться к водам РФ возле побережья Крыма

Российский сторожевой корабль «Ладный» перехватил эсминец Соединенных Штатов Ross, пытавшийся приблизиться к территориальным водам РФ возле побережья Крымского полуострова. Соответствующее утверждение высказано в материале отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время в Черном море усилиями судна «Ладный» был перехвачен американский эсминец Ross, прибывший в акваторию для участия в учениях Украины и Североатлантического альянса Sea Breeze 2021. В процитированной публикации говорится, что корабль США пытался приблизиться к российским водам возле побережья Крыма.
Авторы сайта указали на наличие угрозы полноценного боевого столкновения между военными РФ и НАТО из-за агрессивного поведения сил, задействованных в Sea Breeze 2021.
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс выдвинул версию, по которой британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen могли покинуть Черное море из-за боевых самолетов России.
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