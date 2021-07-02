Версия Avia.pro: британский Defender и нидерландский Evertsen могли покинуть Черное море из-за боевых самолетов России

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2 июля 2021, 19:11 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen могли покинуть Черное море из-за боевых самолетов Российской Федерации. Соответствующая версия высказана в материале интернет-СМИ.

Ресурс Avia.pro пишет, что корабли Defender и Evertsen, которые ранее стали участниками инцидентов в Черном море и были обвинены Москвой в провокационных действиях, сегодня днем ушли из акватории. Согласно предположению авторов сайта, сделать это эсминец и фрегат вынудили отечественные боевые самолеты.

В публикации портала отмечается, что после происшествий с Defender и Evertsen «Россия начала жестко контролировать перемещение этих военных судов, не оставив последним даже возможности устроить новые провокации».

Ранее сообщалось, что аналитик Виктор Литовкин предрек японским военным кораблям участь отогнанного от берегов Крыма эсминца Defender в случае их появления у Курил.

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