Аналитик Литовкин предрек военным кораблям Японии участь отогнанного от берегов Крыма Defender в случае их появления у Курил

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2 июля 2021, 11:33 Источник: «ПолитРоссия»

Японские военные корабли, Rouelle Umali / globallookpress.com

Отечественный аналитик Виктор Литовкин предрек военным кораблям Японии участь отогнанного от берегов Крыма британского эсминца Defender в случае их появления у Курильских островов. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в разговоре со СМИ.

Литовкин констатировал, что Токио не отказался от притязаний на российские Курилы. Как отметил специалист, японцы часто заходят в территориальные воды РФ на рыболовецких лодках. Из слов Виктора Литовкина следует, что в случае появления у островов военных кораблей Японии их ждет участь британского эсминца Defender.

На прошлой неделе данное судно нарушило российскую границу в районе Крыма. Отогнать эсминец от побережья полуострова военным РФ удалось с помощью открытия предупредительного огня по курсу движения корабля.

Как сообщалось ранее в пятницу, сайт Avia.pro написал, что азербайджанский президент Ильхам Алиев пока не смог предъявить доказательств применения ракет «Искандер-М» в конфликте из-за Нагорного Карабаха.

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