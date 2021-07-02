Портал Avia.pro: Алиев пока не смог предъявить доказательств применения российских ракет «Искандер-М» в войне из-за Карабаха

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2 июля 2021, 10:37 Источник: Аvia.pro

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пока не смог предъявить доказательств применения российских ракет «Искандер-М» в военном конфликте из-за Нагорного Карабаха. На это указывается в материале интернет-СМИ.

В апреле во время одного из своих публичных выступлений Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у армянских сил взялись ракеты «Искандер-М». Согласно утверждениям азербайджанской стороны, данные снаряды были использованы в ходе вооруженного противостояния из-за Нагорного Карабаха осенью 2020 года.

Портал Avia.pro пишет, что Ильхам Алиев пока не смог доказать применение «Искандер-М». Как отмечается в процитированной публикации, предъявленные ранее Баку фотографии якобы перехваченных азербайджанцами ракет не могут подтвердить версию Алиева, так как на них запечатлены боеприпасы комплекса «Искандер», а не его модернизированного варианта. При этом имеются сомнения в том, что данные снаряды были действительно сбиты.

Ранее в пятницу тот же самый сайт указал на то, что Анкара снабжает оружием и боеприпасами сирийских джихадистов вопреки договоренностям с Москвой.

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