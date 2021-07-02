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Издание Avia.pro: Турция снабжает оружием и боеприпасами джихадистов в Сирии вопреки соглашениям с Россией

, 10:02 Источник: Аvia.pro

Издание Avia.pro: Турция снабжает оружием и боеприпасами джихадистов в Сирии вопреки соглашениям с Россией
Бойцы протурецких вооруженных формирований в Сирии, Can Erok / globallookpress.com

Турция снабжает оружием и боеприпасами джихадистов, действующих на территории Сирийской Арабской Республики, вопреки соглашениям с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале СМИ.

Некоторое время назад в сети появилась информация об обнаружении на северо-западе Сирии доказательств поставок вооружений боевикам под видом гуманитарной помощи через пункты пропуска, расположенные на границе с Турцией. Отмечается, что военные, подконтрольные Дамаску, нашли в одном из домов в северной части провинции Латакия склад джихадистов. Хранившиеся там боеприпасы имеют турецкую маркировку.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что Анкара снабжает исламистов вопреки договоренностям с Москвой. Поведение Турции может спровоцировать новую эскалацию напряженности на северо-западе арабской республики, полагают авторы портала.

Как сообщалось ранее сегодня, американский The National Interest спрогнозировал, что тактическое ядерное оружие НАТО не остановит армию России в случае войны в Восточной Европе.

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