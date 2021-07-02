National Interest: тактическое ядерное оружие НАТО не остановит армию России в случае войны в Восточной Европе

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2 июля 2021, 09:29 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Тактическое ядерное оружие, имеющееся в распоряжении Североатлантического альянса, не остановит армию Российской Федерации в случае военного конфликта на территории Восточной Европы. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) отмечает, ссылаясь на экспертов исследовательской организации RAND, что тактическое ядерное оружие НАТО не является сдерживающим фактором для России. Прогнозируется, что в случае применения западным блоком данных средств поражения последует обмен ударами. Согласно оценке специалистов, РФ способна их выдержать. При этом ответные атаки Москвы в силу уязвимости инфраструктуры НАТО должны существенно снизить его военный потенциал.

Таким образом, тактическое ядерное оружие альянса не остановит армию РФ, если вспыхнет конфликт в Восточной Европе, делается вывод в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI.

Ранее в пятницу портал Avia.pro написал, что российские системы РЭБ могли атаковать американский эсминец Ross и украинские корабли в Черном море.

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