Сайт Avia.pro: российские системы РЭБ могли атаковать эсминец США Ross и украинские корабли

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могли атаковать ракетный эсминец Соединенных Штатов Ross и украинские корабли. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что «американская сторона обвинила» военных РФ в целенаправленном применении комплексов РЭБ против эсминца Ross и судов Украины. Корабль США и киевские силы задействованы в учениях Sea Breeze 2021, проходящих в настоящий момент в Черноморском регионе. Предполагается, что в результате радиоэлектронного воздействия у эсминца оказалась выведена из строя навигационная система.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu отметил, что маневр Москвы с отправкой своих судов на учения к Гавайским островам «застал США врасплох».
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