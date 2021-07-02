Сайт Avia.pro: российские системы РЭБ могли атаковать эсминец США Ross и украинские корабли

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2 июля 2021, 08:38 Источник: Аvia.pro

Американский эсминец Ross, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могли атаковать ракетный эсминец Соединенных Штатов Ross и украинские корабли. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что «американская сторона обвинила» военных РФ в целенаправленном применении комплексов РЭБ против эсминца Ross и судов Украины. Корабль США и киевские силы задействованы в учениях Sea Breeze 2021, проходящих в настоящий момент в Черноморском регионе. Предполагается, что в результате радиоэлектронного воздействия у эсминца оказалась выведена из строя навигационная система.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu отметил, что маневр Москвы с отправкой своих судов на учения к Гавайским островам «застал США врасплох».

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