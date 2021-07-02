Sohu: маневр России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям «застал США врасплох»

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2 июля 2021, 08:13 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Маневр Российской Федерации с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайским островам «застал США врасплох». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ провел масштабные учения. К тренировке привлекли два десятка судов, в числе них фрегат «Маршал Шапошников».

Портал Sohu пишет, что в ходе учений российские корабли была замечены рядом с Гавайями. Силы ТОФ отработали в данном районе борьбу с авианосцами условного противника.

В публикации китайского сайта, пересказанной авторами «ПолитРоссии», указывается на то, что маневр Москвы с отправкой судов к американским островам «застал США врасплох». Констатируется, что военные Штатов уже давно рассматривают Тихий океан в качестве своего внутреннего моря. Появление боевых единиц российского флота у Гавайев стало полной неожиданностью для Вашингтона. В связи с активностью кораблей РФ американское командование было вынуждено в спешке перебросить к островам авианосец «Карл Винсон».

Ранее в пятницу сетевое издание Avia.pro сообщило, что украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 попытался подлететь к границам Крыма со стороны Черного моря.

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