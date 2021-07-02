Avia.pro: украинский ударный дрон Bayraktar TB2 попытался подлететь к границам Крыма со стороны Черного моря

Украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 попытался подлететь к границам российского Крымского полуострова со стороны Черного моря. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, что к учениям НАТО и Украины Sea Breeze 2021 привлекли дроны Bayraktar TB2, закупленные Киевом у Турции. В процитированной публикации указывается на то, что один из аппаратов попытался подойти к границам Крыма со стороны Черного моря.
Сайт констатирует, что Bayraktar TB2 «являются достаточно хорошей целью для средств ПВО». В случае нарушения дроном воздушного пространства России он был бы сбит.
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что система ПВО на базе в сирийском Хмеймиме вынудила отойти американский самолет F-35, пытавшийся помешать учениям российского флота.
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